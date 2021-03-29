Штормовий циклон господарюватиме в Одесі на початку тижня, на зміну йому прийде антициклон, який принесе довгоочікуване потепління
Про це повідомляють метеорологи Годрометцентру Чорного та Азовського морів, передає Politeka.net
У понеділок, 29 березня по Одесі та області оголошено штормове попередження.
Очікуються пориви північно-західного вітру 15-17 метрів в секунду.
Дан Балан приголомшив поверненням на "Голос країни", все заради Кароль: "Мала, ти чого нервуєш?"
"Дизель шоу" слідом за "Вечірнім кварталом" терміново скасовує концерти, що відбувається: "Спасибі всім..."
Українця до останнього відмовлялися рятувати: "Кашляв кров'ю і задихався", нові деталі трагедії в Єгипті
"Перекошений" Кошовий з "Квартал 95" біля дівчини в білому халаті показав, як змінюється за помахом пальців: "Якщо раптом…"
Рідкісне фото чоловіка та сина Кравець із "Квартал 95" викликало ажіотаж: "Тато і маленька Оленка!"
Вдень хмарно з проясненнями. Дощ. Температура вночі 2-4°C тепла, вдень 7-9°C тепла.
Вівторок і Середа в Одесі також будуть похмурими, але без опадів. Вітер північно-східний, 9-14 метрів в секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від 0 до 5 °С тепла, вдень буде близько 8-11 °С вище нуля.
У четвер, 1 квітня, в Одесі стане ще тепліше. Опадів синоптики не обіцяють, вітер слабкий змінних напрямків.
Вночі температура повітря буде від 5 до 7 °С тепла, вдень підніметься близько 10-13 °С вище нуля.
У п'ятницю, 2 квітня, небо знову затягне хмарами і ближче до вечора піде дощ. Прогнозується помірний південний вітер.
Температура повітря вночі коливатиметься в межах +5... + 8 градусів ніч., вдень повітря прогріється до + 12.
Нагадаємо, що мрачні Хмари затягнуть Одесу, Березень продовжить дивувати: що обіцяють синоптики
А ще Politeka писала, що одеситів атакує "нова" напасть, і це не коронавірус: "Регіон лідирує по захворюваності ..."
Також Politeka повідомляла, що магнітні бурі вдарять з новою силою по Одесі: в які дні бути готовим і чого побоюватися