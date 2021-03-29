Штормовий циклон господарюватиме в Одесі на початку тижня, на зміну йому прийде антициклон, який принесе довгоочікуване потепління

Про це повідомляють метеорологи Годрометцентру Чорного та Азовського морів, передає Politeka.net

У понеділок, 29 березня по Одесі та області оголошено штормове попередження.

Очікуються пориви північно-західного вітру 15-17 метрів в секунду.

Вдень хмарно з проясненнями. Дощ. Температура вночі 2-4°C тепла, вдень 7-9°C тепла.

Вівторок і Середа в Одесі також будуть похмурими, але без опадів. Вітер північно-східний, 9-14 метрів в секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від 0 до 5 °С тепла, вдень буде близько 8-11 °С вище нуля.

У четвер, 1 квітня, в Одесі стане ще тепліше. Опадів синоптики не обіцяють, вітер слабкий змінних напрямків.

Вночі температура повітря буде від 5 до 7 °С тепла, вдень підніметься близько 10-13 °С вище нуля.

У п'ятницю, 2 квітня, небо знову затягне хмарами і ближче до вечора піде дощ. Прогнозується помірний південний вітер.

Температура повітря вночі коливатиметься в межах +5... + 8 градусів ніч., вдень повітря прогріється до + 12.

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