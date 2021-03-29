У мережі показали, як пройшли перші вихідні в Одесі в " червоній зоні»

Незважаючи на карантин і високий підйом захворюваності коронавірусом на узбережжі Одеси в суботу та неділю спостерігався справжній аншлаг. Тисячі одеситів вийшли на пляжі, щоб подихати свіжим повітрям, а прибережні столики кафешок були забиті відпочиваючими.

Відеодокази публікують місцеві телеграм-канали, передає Politeka.net (щоб переглянути, доскролльте сторінку до кінця)

Найбільше скупчення людей помічено на пляжі "Ланжерон". Там були зайняті всі лавочки, а пірси заповнені натовпами відпочиваючих. Біля точок з продажу кави збиралися натовпи людей, охочих покуштувати гарячий напій або перекусити.

Знаменита Одеська Аркадія також вирішила не відставати.

Пандемія, дистанція, маски – ці слова втрачали всяке значення, коли ясна і сонячна березнева погода тільки посприяла тому, щоб люди геть забули про карантин і виходили до моря прогулятися.

Тим часом користувачі в соцмережах вже почали коментувати те, що відбувається.

"Аркадія - це морське повітря, нехай здорові люди гуляють. Ось ми вболіваємо, вдома сидимо»,

«А ми повинні вдома сидіти, працювати забороняють, такими темпами ми ніколи з цього локдауну не вийдемо»,

"Надзвичайний стан не вводиться,носіння масок скрізь несе рекомендаційний характер (крім хворих), тому не відбувається нічого незвичайного, громадяни здійснюють прогулянки біля моря і дихають свіжим повітрям»,

"Аркадії закони не писані»,

"А де поліцейські патрулі?»,

"Зате магазини закриті! Трусів не купити", - пишуть в мережі.

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