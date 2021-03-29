Мер Одеси Геннадій Труханов емоційно розкритикував місцеві кафе і ресторани, які проігнорували заборону і працювали на вихідних

Своє обурення він висловив під час засідання оперативного штабу з питань ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, передає Politeka.net (щоб переглянути, доскролльте сторінку до кінця)

За словами міського голови, працювали ті, яких прикривають "якісь органи". Тому він закликав "їх мати совість" і дотримуватися елементарних заходів безпеки.

"Якщо ви вже працюєте, будь ласка, посадіть людей на дистанції. Я не хочу перераховувати ті кафе і ресторани, які працюють, а ми в цей час розміщували людей в лікарнях, 20 ліжок у нас залишилося вільних. І ми з жахом думаємо, куди розміщувати людей після таких вихідних – - висловився Труханов.

Раніше ми писали, що незважаючи на карантин і високий підйом захворюваності коронавірусом на узбережжі Одеси в суботу та неділю спостерігався справжній аншлаг. Тисячі одеситів вийшли на пляжі, щоб подихати свіжим повітрям, а прибережні столики кафешок були забиті відпочиваючими.

Найбільше скупчення людей помічено на пляжі "Ланжерон". Там були зайняті всі лавочки, а пірси заповнені натовпами відпочиваючих. Біля точок з продажу кави збиралися натовпи людей, охочих покуштувати гарячий напій або перекусити.

Знаменита Одеська Аркадія також вирішила не відставати.

Пандемія, дистанція, маски – ці слова втрачали всяке значення, коли ясна і сонячна Березнева погода тільки посприяла тому, щоб люди геть забули про карантин і виходили до моря прогулятися.

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