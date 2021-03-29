Підйом захворюваності COVID-19 став причиною того, що багато батьків молодшокласників переводять своїх дітей на дистанційку після канікул
Як передає Politeka.net, про це в ході засідання оперативного штабу повідомила директор Департаменту освіти і науки Олена Буйневич.
За її відомостями, 5 555 учнів 1-4 класів, а це 179 класів в Одесі пішли на домашнє навчання, а одна школа повністю перейшла на режим онлайн.
Крім того, згідно з постановою Кабміну, учні 5-11 класів продовжили навчатися в дистанційному форматі, а школа № 100 повністю закрита для відвідування.
"Решта учнів молодших класів продовжують ходити до школи", - стверджує чиновниця.
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Що стосується дитячих садків, то на даний момент, за словами Буйневич, закриті 35 груп і 2 дитячих садка повністю ( № 154 і 75 дитячий сад).
Глава департаменту освіти підкреслила, що всі позашкільні освітні установи, такі як гуртки та дитячі студії, зараз не приймають дітей.
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