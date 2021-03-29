Новий спалах захворювання covid-19 серед дітей зафіксували в Одесі

Йдеться про дитячий будинок "Перлинка", де на сьогоднішній день лабораторно підтверджено 9 випадків зараження коронавірусом серед вихованців. Про це повідомила директор міськздраву Олена Якименко.

"Всіх дітей протестували і заражених ізолювали від здорових», - розповіла вона і додала, всі хворі відчувають себе задовільно.

За ними спостерігають лікарі з дитячої поліклініки № 6.

Всього, за словами чиновниці, в дитячому будинку перебуває 26 вихованців.

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