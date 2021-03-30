Їй дали два з половиною роки

В Одесі багатодітна мати присипляла "коханців" , а потім виносила з квартири гроші та цінні речі

Діяла жінка ромської зовнішності не одна, а зі своєю неповнолітньою спільницею. Про це стало відомо з судового реєстру.

Мати п'ятьох дітей з підробкою вибирали своїх жертв у нічних клубах.

З першим чоловіком вони познайомилися в клубі "Лайла" на Катерининській.

Шахрайки вибрали вже нетверезого одесита і пообіцявши йому любовні втіхи вирушили до нього додому. Вже в квартирі жертви зловмисниці підсипали медичний препарат в напій чоловікові в надії всипати його пильність і після відключки обчистили квартиру.

Вони винесли телевізор, кавоварку, ноутбук, рюкзак для ноутбука, 2 мобільних телефони, 2 чоловічих браслета, 3 флакони дорогих, чоловічих парфумів, 2 пари чоловічих годинників, гаманець, де була кредитка, на якій знаходилося понад 7 тисяч гривень, також вони оформили кредит і витратили понад 13 тисяч гривень. Загальна сума шкоди перевищила 100 тисяч гривень.

На цьому ромки не зупинилися і провернулися схожу аферу. З другим чоловіком вони познайомилися в караоке-клубі «Марракеш» на площі Дерев'янко.

У другої жертви вони вкрали два дорогі ланцюжки, хрестик, айфон, куртку, гроші і кредитку, чим завдали жертві збитків на суму більш ніж 80 тисяч гривень.

Суд засудив матір п'ятьох дітей відразу за кількома статтями, в тому числі і за те, що втягнула в злочинну діяльність неповнолітню.

Грабіжницю відправили за грати на термін 2 з половиною роки.

Нагадаємо, що в Одесі збунтувалися маршрутники через карантин, дійшло до звільнення: кадри протесту

Як повідомляла Politeka, гігантські черги вишикувалися на зупинках, без конфліктів не обходиться: кадри колапсу в Одесі

Також Politeka писала, в Одесі банда під виглядом поліцейських влаштувала тортури: "викрадали і вивозили за місто", Відео