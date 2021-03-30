Не тільки коронавірус укладає хворих на ліжка

В Одеській області стали частіше хворіти не тільки коронавірусом, а й грипом та іншими ГРВІ

Так, за даними моніторингу, за останній тиждень, порівняно з попереднім, захворюваність незначно зросла на 1,3% за рахунок дорослого населення, де зростання на 17,6%. У той же час серед дітей захворюваність знизилася на 18,3%. У структурі захворюваності основна питома вага припадала на дорослих-63,3%. Таку інформацію надали в прес-службі ДУ "Одеський обласний лабораторний центр МОЗ України", передає Politeka.net

Повідомляється, що в лікарні госпіталізовано 594 хворих, серед яких дорослих - 77%, інші діти.

У той же час на 9-ти адміністративних територіях рівень захворюваності перевищив епідемічний поріг, з них на п'яти епідемічний процес був на високому рівні (М.Ізмаїл, м. Чорноморськ, райони Біляївський, Іванівський, Овідіопольський), де епідемічний поріг перевищено більш ніж на 25%. На інших 3-х територіях епідемічний процес відповідав середньому рівню інтенсивності.

Згідно моніторингу вірусологічних досліджень минулого тижня відзначалася циркуляція вірусів грипозної етіології (Ріно-, бока-, адено-, РС-віруси, парагрип, сезонний коронавірус).

Відзначається, що з початку епідсезону вакцинувалися від грипу 7074 осіб, у тому числі 5648 медиків.

Раніше ми повідомляли, що підйом захворюваності COVID-19 став причиною того, що багато батьків молодшокласників переводять своїх дітей на дистанційку після канікул.

За відомостями директора Департаменту освіти і науки Олени Буйневич, 5 555 учнів 1-4 класів, а це 179 класів в Одесі пішли на домашнє навчання, а одна школа повністю перейшла на режим онлайн.

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