У поїзді напрямком Одеса-Київ, які називається «Чорноморець " все частіше грабують пасажирів

Про черговий випадок розповіла дочка постраждалої одеситки в місцевому пабліку "Підслухано Одеса", передає Politeka.net

За словами дівчини, під час поїздки в закрите купе пробралися невідомі люди і вкрали у її мами гроші, які були заховані.

«Забули, смерились. Вчора мамі подзвонила близька подруга (вона часто їздить цим же поїздом і вагоном СВ) і розповіла, що до неї підійшла провідниця і так як вона їх знає, попередила про злодюжок», - написала вона.

Провідниця встигла сказати, що якась злочинна група орудує в поїздах і навіть в СВ-вагонах. Нібито кожен раз різні люди купують квитки, щоб їх не змогли встановити.

"Відкривають купе. Людей не чіпають, а тільки крадуть цінні речі, але тут у людини може напад статися від такого виявлення вночі. Тому потрібно додатково відкривати засувки збоку. Раніше поліція ходила, перевіряла, а зараз виявляється вже якась Охорона. Найсумніше, що провідники про це знають», - розповіла дівчина.

Нагадаємо, що Нова напасть звалилася на голови жителів Одещини: "у лікарні забрали майже шість сотень людей"

А ще Politeka писала, що одеситам загрожують нові штрафи, введена заборона до 15 червня: за що доведеться віддати до 1190 гривень

Також Politeka повідомляла, що у поліції розповіли, як Підлітки розправилися над чоловіком в Ізмаїлі, відео