У поїзді напрямком Одеса-Київ, які називається «Чорноморець " все частіше грабують пасажирів
Про черговий випадок розповіла дочка постраждалої одеситки в місцевому пабліку "Підслухано Одеса", передає Politeka.net
За словами дівчини, під час поїздки в закрите купе пробралися невідомі люди і вкрали у її мами гроші, які були заховані.
«Забули, смерились. Вчора мамі подзвонила близька подруга (вона часто їздить цим же поїздом і вагоном СВ) і розповіла, що до неї підійшла провідниця і так як вона їх знає, попередила про злодюжок», - написала вона.
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Провідниця встигла сказати, що якась злочинна група орудує в поїздах і навіть в СВ-вагонах. Нібито кожен раз різні люди купують квитки, щоб їх не змогли встановити.
"Відкривають купе. Людей не чіпають, а тільки крадуть цінні речі, але тут у людини може напад статися від такого виявлення вночі. Тому потрібно додатково відкривати засувки збоку. Раніше поліція ходила, перевіряла, а зараз виявляється вже якась Охорона. Найсумніше, що провідники про це знають», - розповіла дівчина.
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