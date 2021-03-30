В Одесі в останній день березня погода порадує одеситів довгоочікуваним теплом і ясним днем

Як передає Politeka.net, з новим прогнозом погоди жителів ознайомили в Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів.

За інформацією синоптиків, погода в Одесі буде ясною, тільки до вечора на небі з'являться хмари. Також в цей день не прогнозується ніяких опадів.

Вітер північно-східний, 3-8 метрів в секунду.

Температура вночі 0-2 °C тепла, вдень 11-13 °C тепла.

По Одеській області очікується мінлива хмарність. Без опадів.

Вітер північно-східний, 3-8 метрів в секунду.

Температура вночі від 3 °C морозу до 2 °C тепла, вдень 10-15 °C тепла.

На автошляхах області вночі та вранці серпанок, видимість 1-2 км.

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