Жителі Одеси зможуть використовувати цифрові паспорти нарівні з паперовими і пластиковими

Так, 30 березня Верховна Рада проголосувала за закон, який надає електронній версії паспорта в смартфоні статус повноцінного документа.

За законопроект віддали голоси 302 нардепи і тепер Україна стала першою країною в світі, яка офіційно прирівняла цифровий паспорт до паперового.

Як повідомили на сайті Верховної Ради, законопроект передбачає введення електронних паспортів громадянина України та закордонних паспортів, які будуть оформлені у вигляді карти.

Зазначається, що документи забезпечать унікальним ідентифікатором: QR-код, штрих-код, цифровий код. Паспорти діятимуть на території країни для посвідчення особи та підтвердження громадянства.

Тепер можливо буде відкрити банківський рахунок онлайн, проводити касові операції в банку, подорожувати поїздом або літаком всередині країни, заселятися в готелі, отримувати посилки на пошті, підтверджувати вік в супермаркеті.

Однак проект не передбачає використання електронних паспортів для перетину кордону країни та виїзду на територію тимчасово окупованих територій України.

Закон набуде чинності після підпису президента і діятиме з 23 серпня.

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