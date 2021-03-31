В Одесі черговий водій показав "майстерність" і пом'яв кілька машин на парковці
Відповідні кадри розмістили очевидці в телеграм-канал Ху * * Ая Одеса, передає Politeka.net
Масштабна ДТП сталася на житловому масиві "7 небо" 30 березня.
"Пряме попадання на 7 небі", - йдеться в підписі.
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Що насправді сталося не повідомляється, проте на кадрах можна побачити, як кілька автомобілів отримали пошкодження внаслідок зіткнення з, очевидно, іншим автомобілем, який хотів припаркуватися, але невдало.
Користувачі в соціальних мережах вже щосили коментують побачене, без жартів не обійшлося.
"Метеорит впав?»,
"Дайте вгадаю, тут проїхало БМВ?»,
"Комусь пощастило", - пишуть в мережі.
До цього ми повідомляли, вцентрі Одеси іномарка несподівано виїхала на тротуар, потерпілого забрали в лікарню.
Так, пізно ввечері на вулиці Пушкінській водій автомобіля Mitsubishi, перевищивши швидкість, не впорався з керуванням, виїхав за межі проїжджої частини і врізався в припаркований Volkswagen.
У ДТП є потерпілий - це 29-річного водій Mitsubishi. Його забрали до лікарні.
Нагадаємо, що іномарка влітала у вантажівку на Одещині, дві дівчинки не вижили: кадри трагічної ДТП
Також Politeka повідомляла, автомобіль з дитиною злетів прямо в рів: кадри аварії на Об'їзній дорозі в Одесі