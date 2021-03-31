В Одесі черговий водій показав "майстерність" і пом'яв кілька машин на парковці

Відповідні кадри розмістили очевидці в телеграм-канал Ху * * Ая Одеса, передає Politeka.net

Масштабна ДТП сталася на житловому масиві "7 небо" 30 березня.

"Пряме попадання на 7 небі", - йдеться в підписі.

Що насправді сталося не повідомляється, проте на кадрах можна побачити, як кілька автомобілів отримали пошкодження внаслідок зіткнення з, очевидно, іншим автомобілем, який хотів припаркуватися, але невдало.

Користувачі в соціальних мережах вже щосили коментують побачене, без жартів не обійшлося.

"Метеорит впав?»,

"Дайте вгадаю, тут проїхало БМВ?»,

"Комусь пощастило", - пишуть в мережі.

До цього ми повідомляли, вцентрі Одеси іномарка несподівано виїхала на тротуар, потерпілого забрали в лікарню.

Так, пізно ввечері на вулиці Пушкінській водій автомобіля Mitsubishi, перевищивши швидкість, не впорався з керуванням, виїхав за межі проїжджої частини і врізався в припаркований Volkswagen.

У ДТП є потерпілий - це 29-річного водій Mitsubishi. Його забрали до лікарні.

Нагадаємо, що іномарка влітала у вантажівку на Одещині, дві дівчинки не вижили: кадри трагічної ДТП

Також Politeka повідомляла, автомобіль з дитиною злетів прямо в рів: кадри аварії на Об'їзній дорозі в Одесі