Одеська область вирвалася на друге місце за кількістю нових заражених COVID-19 за добу

Так, станом на ранок середи, 31 березня, в регіоні лабораторно підтвердили коронавірус у 1 012-ти осіб. Саме стільки нових заражених виявлено всього за добу. Про це повідомили в РНБО, передає Politeka.net

Загальне число інфікованих з початку пандемії досягло 107 тисяч 566 чоловік.

Смертей за добу від вірусу і супутніх захворювань 18. Всього-1776 осіб.

При цьому за даними моніторингу, 83 037 осіб одужали, в тому числі троє – за останню добу. На сьогоднішній день в Одеській області хворіють 22 753 людини.

Варто сказати, що за останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Києві (1100), Одеській (1012), Харківській (906), Львівській (833) і Запорізькій (737) областях.

Раніше ми писали, що через великий наплив туристів, які приїжджають на вихідні в Одесу, поліція не встигає штрафувати порушників карантину.

За словами губернатора Сергія Гриневецького, порушників дотримання карантину занадто багато, адже серед них-туристи, які приїжджають до Одеси на вихідні. Як вплинути на це-чиновники не знають. Зараз епідеміологічна ситуація в області залишається вкрай складною, а ігнорування городянами карантину лише погіршує ситуацію.

"Дуже багато туристів в Одесі у вихідні дні. Дуже багато з інших міст приїжджають. Правоохоронці не встигають навіть оформляти протоколи. Але не це головне, головне-забезпечити санітарно-епідеміологічний стан", - заявив Гриневецький.

Нагадаємо, що бездиханне тіло 15-річної школярки знайшли під вікнами будинку: трагічні подробиці і кадри

А ще Politeka писала, що Підлітки по-звірячому розправилися з місцевою знаменитістю на Одещині, відео: "садистам по 12 і 13 років"

Також Politeka повідомляла, що під Одесою жінка вистрибнула з вікна 9-го поверху, рятуючись від пожежі в квартирі: відео трагедії