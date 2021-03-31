Підозрюваним загрожує від 9 до 12 років в'язниці

В Одесі затримали прикордонників, які торгували наркотичними препаратами

Як передає Politeka.net, про це повідомляє прес-центр СБУ.

За даними відомства, двох діючих і одного колишнього контрактників Подільського прикордонного загону викрили в незаконному придбанні, зберіганні та збуті наркотичних засобів.

Злочинці були затримані під час чергової спроби збуту партії амфетаміну — в автомобілі одного з наркодилерів було знайдено 500 грамів забороненого препарату.

Раніше силовики документували кілька фактів продажу наркотиків членами угруповання.

Під час обшуків за місцем проживання та в автомобілях учасників угруповання смпецслужби виявили заборонені речовини, а також засоби зв'язку, банківські картки та комп'ютерну техніку з доказами протиправної діяльності.

Викриття злочину проводили прокурори Одеської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері спільно з оперативними співробітниками Головного відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю в Одеській області.

У разі обвинувального вироку підозрюваним загрожує від 9 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що Нова напасть звалилася на голови жителів Одещини: "у лікарні забрали майже шість сотень людей"

А ще Politeka писала, що одеситам загрожують нові штрафи, введена заборона до 15 червня: за що доведеться віддати до 1190 гривень

Також Politeka повідомляла, що у поліції розповіли, як Підлітки розправилися над чоловіком в Ізмаїлі, відео