В Одесі затримали прикордонників, які торгували наркотичними препаратами
Як передає Politeka.net, про це повідомляє прес-центр СБУ.
За даними відомства, двох діючих і одного колишнього контрактників Подільського прикордонного загону викрили в незаконному придбанні, зберіганні та збуті наркотичних засобів.
Злочинці були затримані під час чергової спроби збуту партії амфетаміну — в автомобілі одного з наркодилерів було знайдено 500 грамів забороненого препарату.
Раніше силовики документували кілька фактів продажу наркотиків членами угруповання.
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Під час обшуків за місцем проживання та в автомобілях учасників угруповання смпецслужби виявили заборонені речовини, а також засоби зв'язку, банківські картки та комп'ютерну техніку з доказами протиправної діяльності.
Викриття злочину проводили прокурори Одеської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері спільно з оперативними співробітниками Головного відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю в Одеській області.
У разі обвинувального вироку підозрюваним загрожує від 9 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
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