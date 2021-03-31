Стало відомо від яких захворювань помирають найчастіше одесити

За даними голови міськздраву Олени Якименко, минулого року збільшилася смертність серед населення Одеси: 13,64 на 1 тис. населення (у 2019 році - 12,81 на 1 тис. населення), пишуть місцеві ЗМІ.

На першому місці серед хвороб, які стають причинами смерті жителів міста, як і в минулі роки, стали хвороби системи кровообігу. Вони становлять 61,1% від загальних причин смертей.

Онкологічні захворювання стали причиною 18,9% смертей в місті в минулому році, а коронавірус всього 7,7%.

У той же час збільшилася народжуваність, на 1 тис.населення - 10,3 проти 9,65 в 2019 році.

Всього в місті, за даними на 1 січня 2021 року, проживав 1 мільйон 17 699 осіб.

Раніше ми писали, що через великий наплив туристів, які приїжджають на вихідні в Одесу, поліція не встигає штрафувати порушників карантину.

За словами губернатора Сергія Гриневецького, порушників дотримання карантину занадто багато, адже серед них-туристи, які приїжджають до Одеси на вихідні. Як вплинути на це-чиновники не знають. Зараз епідеміологічна ситуація в області залишається вкрай складною, а ігнорування городянами карантину лише погіршує ситуацію.

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