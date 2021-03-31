В Одесі поліцейські з гонитвою ловили злісного порушника на Жигулях

Відповідне відео оприлюднили в телеграм-каналі "Одеса-Інфо", передає Politeka.net (щоб переглянути, доскролльте сторінку до кінця)

"Чергова гонитва за бухарем за кермом закінчилася прильотом в дерево", - йдеться в публікації.

Як повідомили в патрульній поліції, минулої ночі в Приморському районі інспектори отримали орієнтування про затримання автомобіля ВАЗ, водій якого порушує правила дорожнього руху і не зупиняється на вимоги поліцейських.

Патрульні виявили схожий за описом автомобіль на вулиці Сєрова. Як з'ясувалося, водій не впорався з керуванням, в результаті чого машина врізалася в дерево.

Під час спілкування з копами водій був п'яний.

А коли патрульні пробили порушника по базах, з'ясувалося, що він злісний порушник і був позбавлений водійських прав.

На 32-річного водія були складені адміністративні матеріали.

До цього ми повідомляли, в центрі Одеси іномарка несподівано виїхала на тротуар, потерпілого забрали в лікарню.

Так, пізно ввечері на вулиці Пушкінській водій автомобіля Mitsubishi, перевищивши швидкість, не впорався з керуванням, виїхав за межі проїжджої частини і врізався в припаркований Volkswagen.

У ДТП є потерпілий - це 29-річного водій Mitsubishi. Його забрали до лікарні.

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