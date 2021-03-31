В Одесі поліцейські з гонитвою ловили злісного порушника на Жигулях
Відповідне відео оприлюднили в телеграм-каналі "Одеса-Інфо", передає Politeka.net (щоб переглянути, доскролльте сторінку до кінця)
"Чергова гонитва за бухарем за кермом закінчилася прильотом в дерево", - йдеться в публікації.
Як повідомили в патрульній поліції, минулої ночі в Приморському районі інспектори отримали орієнтування про затримання автомобіля ВАЗ, водій якого порушує правила дорожнього руху і не зупиняється на вимоги поліцейських.
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Патрульні виявили схожий за описом автомобіль на вулиці Сєрова. Як з'ясувалося, водій не впорався з керуванням, в результаті чого машина врізалася в дерево.
Під час спілкування з копами водій був п'яний.
А коли патрульні пробили порушника по базах, з'ясувалося, що він злісний порушник і був позбавлений водійських прав.
На 32-річного водія були складені адміністративні матеріали.
До цього ми повідомляли, в центрі Одеси іномарка несподівано виїхала на тротуар, потерпілого забрали в лікарню.
Так, пізно ввечері на вулиці Пушкінській водій автомобіля Mitsubishi, перевищивши швидкість, не впорався з керуванням, виїхав за межі проїжджої частини і врізався в припаркований Volkswagen.
У ДТП є потерпілий - це 29-річного водій Mitsubishi. Його забрали до лікарні.
Нагадаємо, що іномарка влітала у вантажівку на Одещині, дві дівчинки не вижили: кадри трагічної ДТП
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