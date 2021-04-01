У центрі Одеси включили дев'ять фонтанів

Про це повідомив заступник директора КП «Сервісний центр» Олександр Носовський.

"Надалі, до кінця квітня, ми запустимо всі інші - у нас їх 20, які розташовані по всьому місту", - розповів Носовський.

Одесити не змогли вдосталь намилуватися фонтаном біля оперного театру-електроенергію в цьому районі відключили і фонтан перестав працювати, повідомляє "Одеса онлайн".

Незабаром, після подачі електрики, фонтани знову запрацюють.

Раніше ми повідомляли, що в Одесі іноземець зі спільником нещадно побили двох поліцейських під час конфлікту на вулиці.

Постраждалі терміново доставлені в лікарню.

Все почалося з того, що два офіцери Одеського управління стратегічних розслідувань Нацполіції хотіли припаркувати свою машину на вулиці Пантелеймонівській біля торгового центру "Новий привоз".

Підполковник і старший лейтенант займалися розшуком підозрюваних у одній справі.

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