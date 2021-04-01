У центрі Одеси включили дев'ять фонтанів
Про це повідомив заступник директора КП «Сервісний центр» Олександр Носовський.
"Надалі, до кінця квітня, ми запустимо всі інші - у нас їх 20, які розташовані по всьому місту", - розповів Носовський.
Одесити не змогли вдосталь намилуватися фонтаном біля оперного театру-електроенергію в цьому районі відключили і фонтан перестав працювати, повідомляє "Одеса онлайн".
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Незабаром, після подачі електрики, фонтани знову запрацюють.
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Постраждалі терміново доставлені в лікарню.
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