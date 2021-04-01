В Одесі невідомі понівечили пам'ятний знак українським військовим, загиблим у зоні АТО та ООС



Про це повідомляє «Суспільне» з посиланням на письменника і ветерана війни Валерія Пузика.

Облитий фекаліями пам'ятник він помітив випадково-під час ранкової прогулянки з сином.

Представників поліції або будь-яких інших установ на місці не було.

Раніше ми повідомляли, що в Одесі іноземець зі спільником нещадно побили двох поліцейських під час конфлікту на вулиці.

Постраждалі терміново доставлені в лікарню.

Все почалося з того, що два офіцери Одеського управління стратегічних розслідувань Нацполіції хотіли припаркувати свою машину на вулиці Пантелеймонівській біля торгового центру "Новий привоз".

Підполковник і старший лейтенант займалися розшуком підозрюваних у одній справі.

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