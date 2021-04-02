На сьогоднішній день в Одеській області всерйоз розглядається введення додаткових заходів щодо посилення карантину, як у Києві
Про це йшлося під час засідання депутатської комісії з питань охорони здоров'я Одеської облради пише видання
За словами голови облздраву Наталія Одарій-Захар'євої, динаміка захворюваності невтішна і для стабілізації ситуації потрібен жорсткий карантин, як у Києві.
Депутати погодилися з чиновницею і підтримали її.
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Голова комісії Дмитро Чапір зазначив, що зараз червона зона існує тільки на папері, а за фактом карантинні вимоги мало де дотримуються.
"Ми бачимо, що червона зона-тільки на папері. Якщо ми не вирішимо питання щодо обмежень, то ми не зупинимо цей потік", – заявив він.
У той же час, депутат Валерій Ославський запропонував ввести жорсткі заходи з контролю за громадським транспортом. Він зажадав, щоб патрульна поліція частіше перевіряла маршрутки.
Комісія підтримала цю ідею і вирішила звернутися в профільні служби.
Відзначимо, що в останні тижні в регіоні збільшується число інфікованих коронавірусом, при чому з кожним днем їх все більше і більше. На жаль, жертви від цієї хвороби теж різко зросли.
За минулу добу в Одеській області виявлено 1608 нових випадків захворювання, померли аж 44 людини.
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