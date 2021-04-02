Одеська область продовжує встановлювати антирекорди щодо хворих і жертв коронавірусу
За минулу добу в Одеській області виявлено 1608 нових випадків захворювання, 752 з них — в Одесі.
За інформацією обласного лабораторного центру, серед захворілих 37 дітей та 44 медичних працівника, передає Politeka.net
Загальна чисельність хворих за час пандемії становить 110 тисяч 871 осіб.
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У той же час за одну добу від коронавірусу і супутніх захворювань зафіксовано 44 летальних випадків. Всього смертей-1 874.
На даний момент в Одеській області хворіють 25 426 осіб. За добу вакцинували 630 осіб.
Варто сказати, що зараз область посідає друге місце за кількістю інфікованих за добу в Україні.
Найбільше ковід-хворих зареєстровано лише у Львівській області. Там заражених за добу-1 668.
На третьому місці Харьквощина-1 494.
Раніше ми писали, на сьогоднішній день в Одеській області всерйоз розглядається введення додаткових заходів щодо посилення карантину, як у Києві.
За словами голови облздраву Наталія Одарій-Захар'євої, динаміка захворюваності невтішна і для стабілізації ситуації потрібен жорсткий карантин, як у Києві.
Депутати погодилися з чиновницею і підтримали її.
"Ми бачимо, що червона зона-тільки на папері. Якщо ми не вирішимо питання щодо обмежень, то ми не зупинимо цей потік", - заявили на нараді.
Нагадаємо, що "Пацієнти померли через відключення світла": скандал в одеській лікарні, в міськздраві заперечують
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