Одеська область продовжує встановлювати антирекорди щодо хворих і жертв коронавірусу

За минулу добу в Одеській області виявлено 1608 нових випадків захворювання, 752 з них — в Одесі.

За інформацією обласного лабораторного центру, серед захворілих 37 дітей та 44 медичних працівника, передає Politeka.net

Загальна чисельність хворих за час пандемії становить 110 тисяч 871 осіб.

коронавірус, лікарня, лікарі

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У той же час за одну добу від коронавірусу і супутніх захворювань зафіксовано 44 летальних випадків. Всього смертей-1 874.

На даний момент в Одеській області хворіють 25 426 осіб. За добу вакцинували 630 осіб.

Варто сказати, що зараз область посідає друге місце за кількістю інфікованих за добу в Україні.

Найбільше ковід-хворих зареєстровано лише у Львівській області. Там заражених за добу-1 668.

На третьому місці Харьквощина-1 494.

Раніше ми писали, на сьогоднішній день в Одеській області всерйоз розглядається введення додаткових заходів щодо посилення карантину, як у Києві.

За словами голови облздраву Наталія Одарій-Захар'євої, динаміка захворюваності невтішна і для стабілізації ситуації потрібен жорсткий карантин, як у Києві.

коронавірус, лікарня, лікарі

Депутати погодилися з чиновницею і підтримали її.

"Ми бачимо, що червона зона-тільки на папері. Якщо ми не вирішимо питання щодо обмежень, то ми не зупинимо цей потік", - заявили на нараді.

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