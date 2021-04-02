У центрі Одеси двоє відморозків жорстоко побили перехожого заради Айфона, тепер потерпілий в реанімації

Розбійне пограбування сталося пізно ввечері 1 квітня на вулиці Канатній був здійснений грабіж, передає Politeka.net, з посиланням на повідомлення патрульної поліції.

Так, близько 11 години вечора двоє невідомих чоловіків накинулися на 26-річного хлопця, побили його до напівсмерті, відібрали телефон iPhone 11 і навушники, а потім зникли з місця події.

Постраждалого з численними травмами та черепно-мозковою травмою забрала швидка допомога до лікарні.

Поліцейські отримали орієнтування і затримали двох чоловіків, які підходили під опис на вул.віце-адмірала Азарова.

Спілкуючись з правоохоронцями, 22-річні громадяни помітно нервували.

Під час огляду у чоловіків виявили телефон та навушники, які пізніше впізнала дружина потерпілого.

Затриманих доставили у відділення поліції, а потерпілий перебуває в реанімації, він у важкому стані. На ньому зловмисники як то кажуть, не залишили живого місця.

За розбій з нанесенням тяжких тілесних ушкоджень (ч.4 ст. 187 ККУ) затриманим загрожує від 8 до 15 років в'язниці з конфіскацією майна.

Раніше ми повідомляли, в одному з районів Одеси серед ночі перехожі натрапили на труп невідомого.

Тіло чоловіка без будь-яких ознак життя було виявлено в ніч на 2 квітня на вулиці Святослава Ріхтера.

Очевидці поспішили повідомити про знахідку в поліцію.

Як з'ясували правоохоронці, ознак насильницької смерті на місці не виявили. Медики констатували смерть. Особа померлого встановлюється. Йому приблизно 45 років.

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