Вибух газу стався в одному з гуртожитків Одеси
Про це повідомляють очевидці в телеграм-канал «Одеса-Інфо», передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця),
Вибух побутового газу стався в п'ятницю вдень 2 квітня в провулку Хутірській 6/1, в квартирі на другому поверсі 3-поверхового житлового будинку.
За словами очевидців, один з мешканців випав в результаті вибуху в квартирі. По всій видимості, його відкинуло ударною хвилею.
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На кадрах видно, як від вибуху з трьох сторін будинку повилітали шибки, також загорілася квартира.
Зараз на місці працюють медики, співробітники ДСНС і поліції, працює оперативний штаб. Місце події обгороджено.
Про стан потерпілого нічого не відомо.
Раніше ми повідомляли, под Одесою жінка, рятуючись від пожежі в квартирі на 9 поверсі вилізла на навіс, але зірвалася з нього і розбилася на смерть.
Як розповіли в прес-службі ДСНС, у вівторок, 30 березня, до них надійшло повідомлення, що на навісі на 8 поверсі дев'ятиповерхового житлового будинку нв місті південному, знаходиться жінка.
У той момент в квартирі на 9-му поверсі розгорілася пожежа, яку рятувальники загасили, але жінка впала з навісу.
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