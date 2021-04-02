Зараз на місці працюють медики, співробітники ДСНС, поліції і газової служби

Вибух газу стався в одному з гуртожитків Одеси

Про це повідомляють очевидці в телеграм-канал «Одеса-Інфо», передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця),

Вибух побутового газу стався в п'ятницю вдень 2 квітня в провулку Хутірській 6/1, в квартирі на другому поверсі 3-поверхового житлового будинку.

За словами очевидців, один з мешканців випав в результаті вибуху в квартирі. По всій видимості, його відкинуло ударною хвилею.

На кадрах видно, як від вибуху з трьох сторін будинку повилітали шибки, також загорілася квартира.

Зараз на місці працюють медики, співробітники ДСНС і поліції, працює оперативний штаб. Місце події обгороджено.

Про стан потерпілого нічого не відомо.

Раніше ми повідомляли, под Одесою жінка, рятуючись від пожежі в квартирі на 9 поверсі вилізла на навіс, але зірвалася з нього і розбилася на смерть.

Як розповіли в прес-службі ДСНС, у вівторок, 30 березня, до них надійшло повідомлення, що на навісі на 8 поверсі дев'ятиповерхового житлового будинку нв місті південному, знаходиться жінка.

У той момент в квартирі на 9-му поверсі розгорілася пожежа, яку рятувальники загасили, але жінка впала з навісу.

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