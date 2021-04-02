Вже зовсім скоро одеситів почнуть прищеплювати американською та китайською антикоронавірусними вакцинами, однак отримати їх зможуть далеко не всі

Як передає Politeka.net,про це в ході брифінгу заявила директор обласного Центру громадського здоров'я Оксана Денисенко.

Вона зазначила, що прищеплювати препаратами Phizer і Sinovac будуть тільки певні категорії людей.

Так, американським препаратом Phizer будуть вакцинувати виключно підопічних і співробітників будинків престарілих.

Партія буде розрахована на дві дози для 2340 осіб. Таку кількість доз визначили після врахування всіх бажаючих цієї цільової групи.

Препарат Phizer вже сертифікований, але в Україні його поки немає. Друга поставка цієї вакцини очікується в квітні-травні.

Що стосується китайської вакцини Sinovac Biotech, то вона, вже приїхала в Україну і, як стверджує Денисенко, проходить етап сертифікування.

"Препарат є однодозним, тому, в першу чергу, буде призначений для маломобільних людей. Визначено ще дві групи, які щеплюватимуть китайською вакциною-це Параолімпійці та ті, хто їх обслуговує, а також вчителі, які прийматимуть тестування ЗНО», - каже вона.

Денисенко також повідала, що з 25 лютого по 2 квітня в Одеській області провакцинувалися 8000 медиків і бажаючих.

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