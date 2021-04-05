Погода в Одесі буде під дією циклону, який до кінця тижня змінить антициклон

Погода нинішньої весни не перестає дивувати одеситів-майже весь березень був більше схожий на продовження зими, а довгоочікуване потепління, прийшло тільки наприкінці першого місяця. Про те, яка погода чекає городян на новому тижні повідомили синоптики Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, передає Politeka.net

Так, перший квітневий понеділок обіцяє бути ясним і відносно теплим. Опадів у цей день не передбачається.

Вітер північний, з поривами до 7-12 метрів в секунду. Температура вночі буде + 2 +4 градусів, вдень повітря прогріється до + 12.

У вівторок погода порадує одеситів безхмарним ранком, але вже в середині дня вона зміниться і буде похмурою до самого вечора. Без опадів. Вітер південний, з поривами до 15-17 метрів в секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від 2 до 7 °С тепла, вдень буде близько 10-15 °С вище нуля.

А ось в середу небо над містом затягне хмарами і практично весь день буде лити затяжний дощ. Вітер північно-західний, 9-14 метрів в секунду. Вночі температура повітря буде від 2 до 7 °С тепла, вдень підніметься близько 8-13 °С вище нуля.

Наступні два дні очікується похмура погода. У четвер буде сухо, а от у п'ятницю синоптики обіцяють дощ.

Вітер північно-західний, з поривами до 7-12 метрів в секунду. Температура вночі буде від 2 °С морозу до 3 °С тепла, вдень – 5-10 °С зі знаком плюс.

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