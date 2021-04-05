В Одесі лихач злетів з дороги і загальмував у стовп, від удару іномарку відкинуло на трамвайні колії

Серйозна ДТП сталася на вихідних на Миколаївській дорозі біля сортувальної подробиці розповіли в прес-службі патрульної поліції, передає Politeka.net

За попередньою інформацією інспекторів, водій BMW, рухаючись на величезній швидкості по Миколаївській дорозі, не впорався з керуванням, в результаті чого виїхав за межі проїжджої частини і врізався в стовп.

Повідомляється, що постраждалий 43-річний чоловік доставлений в лікарню.

На місці події працював слідчий, який встановлював всі причини аварії.

До цього ми повідомляли, в центрі Одеси іномарка несподівано виїхала на тротуар, потерпілого забрали в лікарню.

Так, пізно ввечері на вулиці Пушкінській водій автомобіля Mitsubishi, перевищивши швидкість, не впорався з керуванням, виїхав за межі проїжджої частини і врізався в припаркований Volkswagen.

У ДТП є потерпілий - це 29-річного водій Mitsubishi. Його забрали до лікарні.

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