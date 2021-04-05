За минулий доба в Одеській області виявлено набагато менше хворих коронавірусом, ніж днем раніше

Про це повідомляється на сайті РНБО, передає Politeka.net

Станом на ранок понеділка, 5 квітня, в регіоні зафіксовано всього 660 нових випадків захворювання. Треба відзначити, що днями раніше було 1 521.

Загальна кількість заражених Covid-19 становить 113 тисячі 735 осіб.

На жаль, не обійшлося без жертв, їх 18 за одну добу і 1 920 за весь час пандемії.

Статус видужали отримали 84 269 осіб, у тому числі 358 – за останню добу. На даний момент в Одеській області хворіють 27 546 осіб.

Раніше ми повідомляли, що уж зовсім скоро одеситів почнуть прищеплювати американською і китайською антикоронавірусними вакцинами, однак отримати їх зможуть далеко не всі.

Як стало відомо, прищеплювати препаратами Phizer і Sinovac будуть тільки певні категорії людей.

Так, американським препаратом Phizer будуть вакцинувати виключно підопічних і співробітників будинків престарілих.

Що стосується китайської вакцини Sinovac Biotech, то вона буде призначений для маломобільних людей.

Нею почнуть прищеплювати параолімпійців і тих, хто їх обслуговує, а також вчителів, які прийматимуть тестування ЗНО.

Нагадаємо, що "Пацієнти померли через відключення світла": скандал в одеській лікарні, в міськздраві заперечують

А ще Politeka писала, що сім важких днів: одеситів попередили про сильні магнітні бурі в квітні, названі дати

Також Politeka повідомляла, що названа хвороба, яка найбільше забирає життя одеситів: і це не коронавірус