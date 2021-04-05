Одесит зажадав, щоб його слова не перекладали українською мовою

В Одесі розгорівся черговий мовний скандал

Цього разу причиною стало інтерв'ю відомого одеського ресторатора Савелія Лібкіна українському виданню Liga. Одесит зажадав, щоб його мову не перекладали державну.

Всі питання до співрозмовника, а також примітки автора опублікували українською мовою, проте свої слова Лібкін наполегливо попросив залишити російською.

Ситуація вкрай обурила українських блогерів.

Зокрема, історик і журналіст Вахтанг Кіпіані назвав Лібкіна "російським фашистом" і зазначив, що цей ресторатор з Одеси не тільки хизується своєю зневагою до рідної мови, а й пропагує браконьєрство.

"Плюс браконьєр, якому не соромно рекламувати страви з червонокнижного осетра. Товариш взагалі втратив береги зі своїми котлетками. І сумно, що видання піддалося його тиску і опублікувало розмову так, як йому хочеться", – написав Кіпіані.

Його підтримали інші українці під публікацією, деякі налаштовані радикально і вимагають оприлюднити повний перелік закладів Лібкіна, щоб оголосити бойкот.

"Серйозно? А я ще в його Ресторани героїв війни водила ",

"Ресторатор? А є перелік його закладів? Треба закликати людей до бойкоту! "

"Подивилася заклади, що належать цьому персонажу, щоб ненароком не зайти»«Невже він думає, що якщо в Одесу полетять бомби, то вони будуть облітати його компоти?"писали вони.

Але знайшлися і такі, хто порадив Кіпіані не повчати відомого одесита.

"Поки Кіпіані повчає Лібкіна з питання української мови-порядку в країні точно не буде»" - висловився один з передплатників.

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