Все більше учнів 1-4 класів в Одесі переходять на дистанційне навчання

Якщо тиждень тому на домашнє навчання перейшло 199 молодших класів, то тепер ця цифра досягла 254. Про це в ході засідання оперативного штабу розповіла директор міського департаменту освіти Олена Буйневич, передавати Politeka.net

Чиновниця зазначила, що 20 класів довелося закрити на карантин через коронавірус та інші ГРВІ, а інші молодшекласники перейшли на удаленку на прохання батьків.

За даними Буйневич, повністю закрилися шість шкіл, серед них №№5, 24, 20, 60, 18 і 57.

«Ми закликаємо всіх батьків, по можливості, залишати дитину вдома, оскільки бачимо динаміку захворюваності серед городян. Але ми також розуміємо і те, що учнів початкової школи без нагляду залишати не можна. Тому наполягаємо на свідомому виборі форми навчання для своїх дітей», – говорить директор департаменту.

Що стосується дитячих садків, то там закрилися на карантин 43 групи – це всього 4% із загальної кількості.

"Повністю закриті два садочки- № № 75 і 154. Сад №69, який тиждень тому був на карантині, зараз відновив роботу", - стверджує вона

У висновку Олена Буйневич повідомила, що на сьогодні на лікарняних перебувають близько 150 вчителів одеських шкіл.

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