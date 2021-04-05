В Одесі пройшов мітинг на підтримку загиблого в ДТП багатодітного батька

Так, кілька людей зібралися під стінами Одеського окружного апеляційного суду і зажадали посилити запобіжний захід фотографу Євгену Никифорову, з вини якого загинув житель села Василівка і батько п'ятьох дітей Ігор Буздужа. Про це пише видання усі.

"Ми вимагаємо вибачень за наклеп. У суді обвинувачений по суті зробив винуватим мого чоловіка. За що така пам'ять? У нього залишилося 5 дітей, - пояснює дружина загиблого Наталія Буздужа.

В руках люди тримали плакати» сільські люди — не бидло«,» Закон один для всіх«,» вбивцю за грати " та іншими.

За інформацією ЗМІ, 14 березня цього року одеський фотограф Євген Никифоров з братом заїхав у село Василівка Біляївського району Одеської області, щоб зняти матеріал.

Євген знімав за допомогою дрона в центрі села, коли до них підійшли двоє чоловіків у стані алкогольного сп'яніння і погрожуючи розбоєм хотіли відняти техніку.

Коли братам вдалося виїхати з місця конфлікту, 37-річний загиблий схопився за автомобіль і тримався, поки не впав, але прокуратура стверджує, що той зачепився, а Никифоров не зупинив автомобіль, через що і трапилася трагедія. Зараз фотографу загрожує 8 років в'язниці.

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