На вихідних було багатолюдно

Похмура погода не завадила безлічі одеситів вийти на пляжі під час карантину на вихідні дні

Відповідне відео оприлюднили місцеві ЗМІ , передавати Politeka.net (щоб переглянути, доскролльте сторінку до кінця)

Так, наприклад, в Аркадії було повно бажаючих подихати свіжим морським повітрям і прогулятися уздовж узбережжя, незважаючи на похмурі хмари.

Варто звернути увагу, що люди не юрмилися. Майже всі розташовані тут кафе і ресторани обслуговують відвідувачів тільки "на винос".

Також працюють атракціони.

А тим часом, в Одесі стурбовані різким сплеском коронавірусу і вимагають негайно посилити карантин.

Так, минулого тижня була скликана комісія облздраву, в ході якої всі присутні прийшли до висновку про необхідність введення додаткових заходів обмеження в Одеській області за прикладом Києва.

За словами голови облздраву Наталії Одарій-Захар'євої, динаміка захворюваності невтішна і для стабілізації ситуації потрібен жорсткий карантин.

Раніше ми повідомляли, все більше учнів 1-4 класів в Одесі переходять на дистанційне навчання.

Якщо тиждень тому на домашнє навчання перейшло 199 молодших класів, то тепер ця цифра досягла 254.

20 класів довелося закрити на карантин через коронавірус та інші ГРВІ, а інші молодшекласники перейшли на удаленку на прохання батьків.

Крім того, повністю закрилися шість шкіл, серед них №№5, 24, 20, 60, 18 і 57.

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