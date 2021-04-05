Маленьких одеситів чекає щорічна індексація аліментів

Як передає Politeka.net, про це повідомляють у прес-службі Міністерства соціальної політики України

Так, Кабмін на черговому засіданні встановив механізм нарахування розміру аліментів.

Тепер індексація аліментів повинна проводитися щорічно, якщо інше не передбачено в договорі між батьками. Індексація розміру аліментів проводиться щорічно, починаючи з другого року після визначення розміру аліментів.

Сімейним кодексом України (Частина друга статті 184) передбачено, що розмір аліментів, визначений судом у твердій грошовій сумі, підлягає індексації відповідно до Закону.

Індексація не проводиться, якщо це передбачено у виконавчому документі або в договорі між батьками про сплату аліментів на дитину.

Раніше ми повідомляли, все більше учнів 1-4 класів в Одесі переходять на дистанційне навчання.

Якщо тиждень тому на домашнє навчання перейшло 199 молодших класів, то тепер ця цифра досягла 254.

20 класів довелося закрити на карантин через коронавірус та інші ГРВІ, а інші молодшекласники перейшли на удаленку на прохання батьків.

Крім того, повністю закрилися шість шкіл, серед них №№5, 24, 20, 60, 18 і 57.

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