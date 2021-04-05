Минуло всього 4 роки з моменту офіційного відкриття

В Одесі Потьомкінські сходи вже почали обсипатися, незважаючи масштабну реконструкцію всього чотири роки тому

Відповідне відео оприлюднили місцеві ЗМІ. (щоб переглянути, доскролльте сторінку до кінця)

Так, з боку Стамбульського парку під центральними арками з'явилися вогнища штукатурки і фарби, що відвалюється.

У середній арці вода капає зі склепінь і утворює немаленьку калюжу.

Неприємним моментом залишається те, що незважаючи на присутність громадських туалетів неподалік місцеві жителі і гості міста, як і раніше, використовують верхні галереї сходів, щоб справляти свої потреби.

У той же час Нижні галереї залишаються притулком для бездомних.

Варто сказати, що на Потьомкінських сходах провели масштабну реконструкцію в 2016-2017 роках. Спеціально для гідроізоляції під сходинки проклали водонепроникну плівку, а в арках провели зміцнення склепінь і також обробляли для гідроізоляції спеціальним розчином. На реконструкцію сходів витратили понад 22 млн гривень.

Раніше ми повідомляли, пасмурна погода не завадила безлічі одеситів вийти на пляжі під час карантину на вихідні дні.

Так, наприклад, в Аркадії було повно бажаючих подихати свіжим морським повітрям і прогулятися уздовж узбережжя, незважаючи на похмурі хмари.

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