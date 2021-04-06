Одеса опиниться під владою циклону, який підніме хвилі в Чорному морі

За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, вночі та вдень 6 квітня по Одесі та області очікуються пориви південного вітру 16-20 метрів на секунду у зв'язку з чим, на території регіону синоптики навіть оголосили штормове попередження, передає Politeka.net

Море сьогодні буде не спокійним, хвилі на одеському узбережжі піднімуться до 1,2 метра у висоту. Пік шторму припаде на обід.

Очікується мінлива хмарність, однак у другій половині дня небо почне затягуватися хмарами. Без істотних опадів. В Одесі температура вночі 3-5 °С тепла, вдень 10-12 °С тепла.

В Одеській області температура вночі 1-6 °С тепла, вдень 9-14 °С тепла. На автошляхах області вночі та вранці серпанок, видимість 1-2 км.



Раніше ми писали, 8-10 квітня очікується магнітна буря, яка на піку досягне класу G1.

Після цього варто підготуватися до ще одного в цьому місяці серйозного сплеску на сонці - 16-17 квітня.

Через геомагнітних коливань у метеозалежних і літніх людей можуть виникати головні болі, слабкість і втома, а також порушення сну, дратівливість, скачки артеріального тиску, падіння працездатності, загострення хронічних захворювань і апатія.

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