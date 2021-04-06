В Одесі двоє військових заражених ковідом, обікрали лікарню і втекли
Так, поліцейські оголосили в розшук двох матросів, які втекли з інфекційного відділення військового госпіталю по вулиці Пироговській, прихопивши з собою 12 тисяч 200 гривень. Про це повідомляють
Так, шукають 19-річного Віталія Чернявського та 18-річного Владислава Скрипкіна. У госпіталі військові лікувалися від коронавірусу, а після злочину зникли.
У поліції оприлюднили їх фото.
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Зазначимо, що Одеська область знову опинилася на першому місці за швидкістю поширення COVID-19.
Станом на ранок 6 квітня в регоні зафіксували 1436 новиз випадків зараження.
Загальне число хворих досягло 115171 чоловік.
296 осіб вилікувалися (84565).
500 жителів області вчора отримали щеплення від» ковіда " (9490 за час кампанії вакцинації).
Також ми писали, що в Одесі заплуталися в показниках по ковіду і числу вільних ліжко-місць.
Департамент охорони здоров'я вранці дав статистику і повідомив, що вільних ліжок для госпіталізації пацентів з коронавірусом 19. При цьому на апаратній нараді повідомили, що завантаженість ліжок складає 75 відсотків.
У місті приблизно 1000 ліжок і виходячи з цього вільних повинно бути 250.
Нагадаємо, що "Пацієнти померли через відключення світла": скандал в одеській лікарні, в міськздраві заперечують
А ще Politeka писала, що сім важких днів: одеситів попередили про сильні магнітні бурі в квітні, названі дати
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