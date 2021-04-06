Їх оголосили в розшук

В Одесі двоє військових заражених ковідом, обікрали лікарню і втекли

Так, поліцейські оголосили в розшук двох матросів, які втекли з інфекційного відділення військового госпіталю по вулиці Пироговській, прихопивши з собою 12 тисяч 200 гривень. Про це повідомляють ЗМІ .

Так, шукають 19-річного Віталія Чернявського та 18-річного Владислава Скрипкіна. У госпіталі військові лікувалися від коронавірусу, а після злочину зникли.

У поліції оприлюднили їх фото.

Зазначимо, що Одеська область знову опинилася на першому місці за швидкістю поширення COVID-19.

Станом на ранок 6 квітня в регоні зафіксували 1436 новиз випадків зараження.

Загальне число хворих досягло 115171 чоловік.

24 пацієнти вчора померли від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією (1944 за весь час).

296 осіб вилікувалися (84565). 500 жителів області вчора отримали щеплення від» ковіда " (9490 за час кампанії вакцинації).

Також ми писали, що в Одесі заплуталися в показниках по ковіду і числу вільних ліжко-місць.

Департамент охорони здоров'я вранці дав статистику і повідомив, що вільних ліжок для госпіталізації пацентів з коронавірусом 19. При цьому на апаратній нараді повідомили, що завантаженість ліжок складає 75 відсотків.

У місті приблизно 1000 ліжок і виходячи з цього вільних повинно бути 250.

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