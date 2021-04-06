Вірус не йде на спад

Одеська область знову опинилася на першому місці за швидкістю поширення COVID-19

Тривожну інформацію повідомили на сайті РНБО, передає Politeka.net.

Станом на ранок 6 квітня в регіоні зафіксували 1436 нових випадків зараження.

Загальне число хворих досягло 115 тисячі 171 чоловік.

На жаль, зафіксовано досить багато жертв за одну добу.

Не впоралися з хворобою і померли 24 пацієнта, при цьому всього летальних випадків за час пандемії зареєстровано – 1944.

84 565 осіб одужали, у тому числі 296-за останню добу. На даний момент в Одеському регіоні хворіють 28 662 осіб.





Як стало відомо, за вчора 500 осіб отримали антикоронавірусні щеплення, всього вакцинували на Одещині 9490 осіб.

До цього ми писали, що в Одесі двоє військових заражених ковидом, обікрали лікарню і втекли.

Поліцейські оголосили в розшук двох матросів, які втекли з інфекційного відділення військового госпіталю по вулиці Пироговській, прихопивши з собою 12 тисяч 200 гривень.

Так, шукають 19-річного Віталія Чернявського та 18-річного Владислава Скрипкіна. У госпіталі військові лікувалися від коронавірусу, а після злочину зникли.

У поліції оприлюднили їх фото.

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