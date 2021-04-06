В Одесі студентів з Індії підозрюють у порушенні правил безпеки польотів
Так, увечері 5 квітня патруль військового містечка Одеського загону морський засік безпілотник, який кружляв над військовою частиною. Про це повідомили на прес-центр Державної прикордонної служби, передає Politeka.net
Через кілька хвилин в прогулянковій зоні патрульні виявили молодого хлопця і дівчину з пультом управління БПЛА.
У обох при собі не виявилося ніяких документів, але вони розповіли, що є громадянами Індії і навчаються в Одеському медичному вузі.
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Також вони запевняли, що захоплюються фотозйомкою, а про режимні обмеження не знали.
Іноземців передали поліції, а про їхні дії повідомили в Державіаслужбу.
Тепер їх підозрюють у порушенні правил безпеки польотів.
До цього ми писали, що в Одесі двоє військових заражених ковидом, обікрали лікарню і втекли.
Поліцейські оголосили в розшук двох матросів, які втекли з інфекційного відділення військового госпіталю по вулиці Пироговській, прихопивши з собою 12 тисяч 200 гривень.
Так, шукають 19-річного Віталія Чернявського та 18-річного Владислава Скрипкіна. У госпіталі військові лікувалися від коронавірусу, а після злочину зникли.
У поліції оприлюднили їх фото.
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