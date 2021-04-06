В Одесі студентів з Індії підозрюють у порушенні правил безпеки польотів

Так, увечері 5 квітня патруль військового містечка Одеського загону морський засік безпілотник, який кружляв над військовою частиною. Про це повідомили на прес-центр Державної прикордонної служби, передає Politeka.net

Через кілька хвилин в прогулянковій зоні патрульні виявили молодого хлопця і дівчину з пультом управління БПЛА.

У обох при собі не виявилося ніяких документів, але вони розповіли, що є громадянами Індії і навчаються в Одеському медичному вузі.

Також вони запевняли, що захоплюються фотозйомкою, а про режимні обмеження не знали.

Іноземців передали поліції, а про їхні дії повідомили в Державіаслужбу.

Тепер їх підозрюють у порушенні правил безпеки польотів.

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Поліцейські оголосили в розшук двох матросів, які втекли з інфекційного відділення військового госпіталю по вулиці Пироговській, прихопивши з собою 12 тисяч 200 гривень.

Так, шукають 19-річного Віталія Чернявського та 18-річного Владислава Скрипкіна. У госпіталі військові лікувалися від коронавірусу, а після злочину зникли.

У поліції оприлюднили їх фото.

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