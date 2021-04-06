В Одесі хочуть взяти приклад з Києва і посилити карантинні обмеження
Прості жителі розповіли, що думають про введення жорсткого локдауна і додаткових обмежень. Їх думки дізналися журналісти на вулицях міста, передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)
"Я за. У мене брат інфекціоніст і я вважаю, що ці заходи є превентивними для стримування інфекції, якщо звичайно люди будуть дотримуватися їх і злісно не порушувати, тоді у нас обстановка стабілізується і можна буде послабити», - говорить одеситка.
Чоловік перехожий з нею не погодився, він вважає посилення заходів – самодурством.
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"Навіщо обмежувати людей в їх правах, бізнесменів? Уряд думає тільки про себе, вони собі сидять в теплих кабінетах, отримують зарплату і більше їх нічого не хвилює. Вони живуть самі по собі, а народ сам, і вони абсолютно не думають про нас», - емоційно висловився він.
"Молодь не сильно дотримується масочний режим, тому дисципліна потрібна», - розповіла літня жінка без маски.
«Я вважаю, що якщо локдаун, то тільки повний не частковий, там кафе ресторани закриті. Тобто як в Китаї, щоб на вулицю не можна було вийти. Тільки так", - переконаний ще один одесит.
"Я проти, хоч і є хворі, але дітям потрібно вчитися», - поділилася перехожа.
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