В Одесі рятують пацієнтів з Covid-19, в той час як більшість людей не вірять в існування небезпечного вірусу

Сюжет з Одеського госпіталю показали журналісти СТБ , передавати Politeka.net. (щоб переглянути, доскролльте сторінку до кінця)

Як розповіла генеральний директор Одеського обласного очного госпіталю інвалідів війни Ольга Грицкевич, медики працюють 24 години на добу в захисних костюмах і масках.

А тим людям, які не вірять в коронавірус, вона запропонувала прийти в якості волонтерів і подивитися на те, що відбувається, а заодно і допомогти доглядати за пацієнтами.

"Люди продовжують збиратися компаніями, веселяться, але нам не весело. Наш медичний персонал працює в складних умовах. Зараз швидкі стоять у черзі, адже викликів дуже багато " - каже медик.

Грицкевич зазначила, що третя хвиля почалася 5-6 березня, коли почали госпіталізувати більше важких хворих, ніж у грудні, коли була друга хвиля коронавірусу.

Причому хворіють, за словами медика, люди середнього віку — 45-50 років. Вони прибувають у дуже важкому стані. Їм не вистачає повітря, вони задихаються і просять кисень.

Також Грицкевич повідомила, зараз заповненість медзакладу становить 98%.

Відзначимо, що з кожним днем в Одеській області реєструється все більше нових випадків інфікування. За швидкістю поширення COVID-19 Одещина лідирує, вона на першому місці серед інших регіонів.

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