В Одесі рятують пацієнтів з Covid-19, в той час як більшість людей не вірять в існування небезпечного вірусу

Сюжет з Одеського госпіталю показали журналісти СТБ, передавати Politeka.net. (щоб переглянути, доскролльте сторінку до кінця)

Як розповіла генеральний директор Одеського обласного очного госпіталю інвалідів війни Ольга Грицкевич, медики працюють 24 години на добу в захисних костюмах і масках.

А тим людям, які не вірять в коронавірус, вона запропонувала прийти в якості волонтерів і подивитися на те, що відбувається, а заодно і допомогти доглядати за пацієнтами.

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"Люди продовжують збиратися компаніями, веселяться, але нам не весело. Наш медичний персонал працює в складних умовах. Зараз швидкі стоять у черзі, адже викликів дуже багато " - каже медик.

Грицкевич зазначила, що третя хвиля почалася 5-6 березня, коли почали госпіталізувати більше важких хворих, ніж у грудні, коли була друга хвиля коронавірусу.

Причому хворіють, за словами медика, люди середнього віку — 45-50 років. Вони прибувають у дуже важкому стані. Їм не вистачає повітря, вони задихаються і просять кисень.

Також Грицкевич повідомила, зараз заповненість медзакладу становить 98%.

Відзначимо, що з кожним днем в Одеській області реєструється все більше нових випадків інфікування. За швидкістю поширення COVID-19 Одещина лідирує, вона на першому місці серед інших регіонів.

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