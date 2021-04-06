Одеська область продовжує захлинатися від третьої хвилі епідемії коронавірусу, важких пацієнтів все більше

Так, в Одеському обласному очному госпіталі інвалідів війни рятують пацієнтів з критично низьким рівнем сатурації.

Про це йдеться в сюжеті СТБ (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

За словами одного з хворих, його доставили в лікарню з сатурацією 40% і він цілий тиждень провів у реанімації.

"Мене госпіталізували 15 березня з сатурацією 40%. Це відчуття паніки, адже повітря не вистачає, і ти розумієш, що в будь-який момент може все закінчитися. Я перебував у реанімації, і мене врятували. Вже воюю з хворобою 17 днів, зараз сатурація — 90-97%, і я йду на поправку»— розповів чоловік на ім'я Олександр.

Ще один пацієнт повідав свою історію.

"Чотири дні намагався лікуватися вдома, але мій стан тільки погіршувався. Волонтери привезли мені додому концентратор і я одну ніч дихав ним. На ранок у мене сатурація впала до 80. Дружина викликала швидку, мене повозили по лікарнях і як я тут опинився, я не знаю», - говорить він.

Як розповіла генеральний директор Одеського госпіталю Ольга Грицкевич, під час третьої хвилі, яка почалася 5-6 березня, стали хворіти люди середнього віку — 45-50 років. Вони прибувають у дуже важкому стані. Їм не вистачає повітря, вони задихаються і просять кисень.

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