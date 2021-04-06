В Одесі COVID-19 забрав життя лікаря-викладача медичного університету

Про смерть 61-річного Павла Пісковацького повідомили одеські ЗМІ з посиланням на інформацію колег загиблого.

У публікації наголошується, що причиною смерті медика став коронавірус.

Відомо, що Павло Пісковацький викладав в Одеському національному медичному університеті.

Крім цього, він працював лікарем в області сімейної медицини і займався лікуванням широкого спектру захворювань, в тому числі загальних запальних процесів – ГРВІ, гастроентерологічних, серцево-судинних, кардіологічних та інших хвороб.

Раніше ми повідомляли, продесська область знову опинилася на першому місці за швидкістю поширення COVID-19.

Станом на ранок 6 квітня в регіоні зафіксували 1436 нових випадків зараження.

Загальне число хворих досягло 115 тисячі 171 чоловік.

На жаль, зафіксовано досить багато жертв за одну добу.

Не впоралися з хворобою і померли 24 пацієнта, при цьому всього летальних випадків за час пандемії зареєстровано – 1944.

84 565 осіб одужали, у тому числі 296-за останню добу. На даний момент в Одеському регіоні хворіють 28 662 осіб.

Як стало відомо, за вчора 500 осіб отримали антикоронавірусні щеплення, всього вакцинували на Одещині 9490 осіб.

Нагадаємо, що Одещина вирвалася на перше місце: ситуація з вірусом досягла критичної позначки

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