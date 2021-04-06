В Одесі на Черемушках чоловік випадково знайшов ключі від іномарки, а потім сів і викрав автомобіль

Як передавати у прес-службі обласної поліції, ключ від Toyota Camry 29-річний одесит знайшов на вулиці Варненській. Після цього він пройшовся дворами зі знайденими ключами, поки одна з іномарок не "відгукнулася" на кнопку розблокування сигналізації.

Дочекавшись ночі, зловмисник відкрив автомобіль і поїхав на ньому кататися. А власник виявив пропажу тільки вранці і викликав поліцію.

Через кілька годин викрадача і автомобіль поліцейські виявили вже в Суворовському районі.

Затриманому повідомили про підозру за ч.2 ст. 289 КК України. За незаконне заволодіння транспортним засобом йому загрожує від п'яти до восьми років позбавлення волі з можливою конфіскацією майна.

Раніше ми повідомляли, в Одесі машина швидкої потрапила в ДТП, після чого її відкинуло на трамвайну зупинку і рейки.

Аварія трапилася вдень, 6 квітня в районі Лузанівки. Там автомобіль швидкої допомоги зіткнувся з Mitsubishi Lancer.

"Швидка об'їжджала потік по зустрічці в Лузанівці і не побачила машину виїжджаючу на зелений з боку магазину Честер. У підсумку червону машину розвернуло від удару, швидка вилетіла на трамвайну зупинку і дивом люди, що стояли там встигли розбігтися і не потрапити під колеса», - розповіли очевидці.

У поліції повідомили, що постраждалих немає. На 36-річного водія легкового автомобіля склали адмінпротокол і нагадали, що спецтранспорт з включеною сиреною і проблисковими маячками зобов'язані все пропускати.

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