В Одесі на Черемушках чоловік випадково знайшов ключі від іномарки, а потім сів і викрав автомобіль
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Дочекавшись ночі, зловмисник відкрив автомобіль і поїхав на ньому кататися. А власник виявив пропажу тільки вранці і викликав поліцію.
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Через кілька годин викрадача і автомобіль поліцейські виявили вже в Суворовському районі.
Затриманому повідомили про підозру за ч.2 ст. 289 КК України. За незаконне заволодіння транспортним засобом йому загрожує від п'яти до восьми років позбавлення волі з можливою конфіскацією майна.
Раніше ми повідомляли, в Одесі машина швидкої потрапила в ДТП, після чого її відкинуло на трамвайну зупинку і рейки.
Аварія трапилася вдень, 6 квітня в районі Лузанівки. Там автомобіль швидкої допомоги зіткнувся з Mitsubishi Lancer.
"Швидка об'їжджала потік по зустрічці в Лузанівці і не побачила машину виїжджаючу на зелений з боку магазину Честер. У підсумку червону машину розвернуло від удару, швидка вилетіла на трамвайну зупинку і дивом люди, що стояли там встигли розбігтися і не потрапити під колеса», - розповіли очевидці.
У поліції повідомили, що постраждалих немає. На 36-річного водія легкового автомобіля склали адмінпротокол і нагадали, що спецтранспорт з включеною сиреною і проблисковими маячками зобов'язані все пропускати.
Нагадаємо, що автомобіль з дитиною злетів прямо в рів: кадри аварії на Об'їзній дорозі в Одесі
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