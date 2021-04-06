На щастя, з людей ніхто не постраждав

У центрі Одеси камені посипалися з будівлі і понівечили припарковані автомобілі

Подія трапилася вдень, у вівторок 6 квітня на площі Віри Холодної, пише місцевий сайт Думська .

Великі елементи карниза відвалилися з покинутого кінотеатру «Одеса» прямо на машини, що стоять.

Судячи з оприлюднених фото, на автомобілі марки Лексус цеглини побили заднє скло і люк, а на іншій іномарці Тойота залишилися вм'ятини на капоті.

На щастя, обійшлося без людських жертв і постраждалих.

Раніше ми повідомляли, в Одесі на Черемушках чоловік випадково знайшов ключі від іномарки, а потім сів і викрав автомобіль.

Як передавати у прес-службі обласної поліції, ключ від Toyota Camry 29-річний одесит знайшов на вулиці Варненській. Після цього він пройшовся дворами зі знайденими ключами, поки одна з іномарок не "відгукнулася" на кнопку розблокування сигналізації.

Дочекавшись ночі, зловмисник відкрив автомобіль і поїхав на ньому кататися. А власник виявив пропажу тільки вранці і викликав поліцію.

Через кілька годин викрадача і автомобіль поліцейські виявили вже в Суворовському районі.

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