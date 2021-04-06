У центрі Одеси камені посипалися з будівлі і понівечили припарковані автомобілі
Подія трапилася вдень, у вівторок 6 квітня на площі Віри Холодної, пише місцевий сайт
Великі елементи карниза відвалилися з покинутого кінотеатру «Одеса» прямо на машини, що стоять.
Судячи з оприлюднених фото, на автомобілі марки Лексус цеглини побили заднє скло і люк, а на іншій іномарці Тойота залишилися вм'ятини на капоті.
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На щастя, обійшлося без людських жертв і постраждалих.
Раніше ми повідомляли, в Одесі на Черемушках чоловік випадково знайшов ключі від іномарки, а потім сів і викрав автомобіль.
Як
Дочекавшись ночі, зловмисник відкрив автомобіль і поїхав на ньому кататися. А власник виявив пропажу тільки вранці і викликав поліцію.
Через кілька годин викрадача і автомобіль поліцейські виявили вже в Суворовському районі.
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