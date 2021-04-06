У середу, 7 квітня в Одесі та області прогнозується погіршення погодних умов

Як повідомили в Гідрометцентрі Чорного і Азовського морів, в місті очікується дощ, туман і посилення швидкості вітру до 15 - 24 метрів в секунду.

У середу 7 квітня протягом усього дня в Одесі стоятиме хмарна погода. Ніч і ранок пройдуть без опадів. Вдень очікується дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися.

Синоптики попереджають про нічний і ранковий туман.

Температура повітря коливатиметься в межах від +6 до +8 градусів вночі. Вдень столики термометрів покажуть +10 +12, а найхолодніше буде ввечері, не вище + 5.

По Одеській області прогнозується хмарність з проясненнями.

Опади, переважно у вигляді дощу. Вночі і вранці туман.

Вітер північно-західний, 9-14 метрів в секунду.

Температура вночі 3-8 °С тепла, вдень 6-11 °С тепла.

На автошляхах області вночі та вранці туман, видимість 200-500 м.

Раніше ми повідомляли, в центрі Одеси камені посипалися з будівлі і понівечили припарковані автомобілі.

Подія трапилася вдень, у вівторок 6 квітня на площі Віри Холодної.

Великі елементи карниза відвалилися з покинутого кінотеатру «Одеса» прямо на машини, що стоять.

Судячи з оприлюднених фото, на автомобілі марки Лексус цеглини побили заднє скло і люк, а на іншій іномарці Тойота залишилися вм'ятини на капоті.

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