У середу, 7 квітня в Одесі та області прогнозується погіршення погодних умов
Як повідомили в Гідрометцентрі Чорного і Азовського морів, в місті очікується дощ, туман і посилення швидкості вітру до 15 - 24 метрів в секунду.
У середу 7 квітня протягом усього дня в Одесі стоятиме хмарна погода. Ніч і ранок пройдуть без опадів. Вдень очікується дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися.
Синоптики попереджають про нічний і ранковий туман.
Температура повітря коливатиметься в межах від +6 до +8 градусів вночі. Вдень столики термометрів покажуть +10 +12, а найхолодніше буде ввечері, не вище + 5.
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По Одеській області прогнозується хмарність з проясненнями.
Опади, переважно у вигляді дощу. Вночі і вранці туман.
Вітер північно-західний, 9-14 метрів в секунду.
Температура вночі 3-8 °С тепла, вдень 6-11 °С тепла.
На автошляхах області вночі та вранці туман, видимість 200-500 м.
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