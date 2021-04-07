На півночі Одеської області посеред весни-снігопад

Як повідомляє «Думська", місцеві жителі активно діляться кадрами природної аномалії.

У Подільську вранці випала досить велика кількість снігу. Така погода за даними синоптиків триватиме до вечора.

Важливо відзначити, що сніг досить швидко тане, так як на вулиці плюсова температура.

Раніше ми повідомляли, в Одеській області перевищено епідпоріг по ГРВІ.

Про це повідомляє обласний лабораторний центр.

За даними моніторингу минулого тижня захворюваність на грип та ГРВІ в Одеській області перебувала на сезонному рівні.

На 8 адміністративних територіях епідпоріг був перевищений.

На 25% епідпоріг перевищено у Чорноморську, Біляївському, Іванівському, Кодимському, Миколаївському, Овідіопольському та Татарбунарському районах.

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