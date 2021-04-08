В Одесі знайшли причину сплеску захворюваності на ковід починаючи з лютого місяця
Як відомо, вже більше місяця в Одеському регіоні спостерігають високий рівень захворюваності коронавірусом. І показники зростають щодня.
Причиною цього, на думку фахівців, є британський штам, який вирує в регіоні. Саме через нього ми займаємо лідируючі позиції по добовому приросту хворих.
Про це повідомили в Одеському обласному лабораторному центрі МОЗ України, передає Politeka.net
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Так, протягом березня у хворих з важким перебігом хвороби були відібрані зразки і направлені в референс-лабораторію, яка вивчила і підтвердила наявність в цих зразках так званого британського штаму коронавірусу.
Результати досліджень прийшли з Британії 5 квітня.
Британський варіант коронавірусу вперше виявили у вересні 2020 року. У нього короткий інкубаційний період (1-3 дні), він втричі більш заразний, рідше, ніж "уханьскій", протікає в легкій формі і характеризується більш високою смертністю серед інфікованих.
«На нашу думку, саме циркуляція британського штаму вірусу і стала причиною різкого зростання захворюваності та летальності в Одеській області з другої половини лютого поточного року. Якщо з початку лютого в області щодоби реєструвалося в середньому 150-200 випадків, то в березні 700 і більше (максимально за добу 1606 пацієнтів)", - розповіли в обласному лабораторному центрі МОЗ.
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