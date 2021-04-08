Пасажирів, які відмовляться під час поїздки надягати маску, висадять з поїзда

Таке попередження з'явилося на офіційній сторінці "Укрзалізниці" у Фейсбук, передає Politeka.net

Повідомляється, що за інструкцією, після третього попередження провідник має право зателефонувати в поліцію. І якщо людина так і не одягне в поїзді маску, його на найближчій зупинці зустріне наряд поліції.

При цьому пасажирів просять поважати персонал поїздів, який всю дорогу змушений бути в масці, а також інших пасажирів.

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Як відомо, вже більше місяця в Одеському регіоні спостерігають високий рівень захворюваності коронавірусом. І показники зростають щодня.

Причиною цього, на думку фахівців, є британський штам, який вирує в регіоні. Саме через нього Одеська область займає лідируючі позиції по добовому приросту хворих.

Так, протягом березня у хворих з важким перебігом хвороби були відібрані зразки і направлені в референс-лабораторію, яка вивчила і підтвердила наявність в цих зразках так званого британського штаму коронавірусу.

Британський варіант коронавірусу вперше виявили у вересні 2020 року. У нього короткий інкубаційний період (1-3 дні), він втричі більш заразний, рідше, ніж "уханьскій", протікає в легкій формі і характеризується більш високою смертністю серед інфікованих.

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