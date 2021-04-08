На місці була поліція

На Куликовому полі невідомі пошкодили імпровізований меморіал одеської трагедії 2 травня

Про це повідомляє портал "Одеса медіа", у четвер, 8 квітня.

Як відомо, біля Будинку профспілок на Куликовому полі були встановлені вінки і таблички з фото в пам'ять про загиблих 2 травня 2014 року.

Однак сьогодні невідомі зірвали зі стендів фотографії і кинули їх на землю.

Також на місці, за інформацією ЗМІ, помічені сліди від багаття.

Викликані правоохоронці зараз проводять перевірку.

Не так давно ми повідомляли, що депутати районної ради проголосували за встановлення пам'ятника жертвам одеської трагедії 2 травня, після чого розгорівся скандал.

Так, під час засідання 2 квітня було ухвалено документ увічнити пам'ять загиблим у Будинку профспілок на Куликовому полі.

Цю ініціативу висунули депутати "Партії Шарія". У той же час представники «європейської солідарності», які покинули сесійну залу, моторошно обурилися, назвавши рішення «проросійським реваншем» і пригрозили СБУ.

Наступного дня політик Віталій Барвіненко поспішив спростувати інформацію про встановлення пам'ятника.

За словами Барвіненка, депутати підтримали створення робочої групи, яка має розробити пропозиції щодо увічнення пам'яті жертв трагедії 2 травня. Про це він написав у себе в Фейсбук.

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