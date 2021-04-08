Сьогодні, 8 квітня, Одесу скували затори через ремонт доріг
Відповідне відео розмісти телеграм-канал "Новини Одеса", передає Politeka.net (щоб переглянути, скролльте сторінку до кінця)
Так, наприклад, складнощі з рухом виникли на Французькому бульварі.
Через дорожні роботи не можуть проїхати, як автомобілі, так і трамваї.
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Пасажирам не вистачає терпіння, і вони залишають громадський транспорт, щоб дістатися пішки.
«На Французькому бульварі через дорожні роботи утворився затор, трамваї стоять і люди йдуть пішки», - йдеться в публікації телеграм-каналу.
Як повідомили в прес-службі Одеської міськради, в Приморському районі триває капітальний ремонт вулиці Новощепової ряд, Адміральського проспекту і вулиці Черняховського.
Крім того, комунальники ремонтують дорожнє покриття вулиці Балківської, Овідіопольського шляхопроводу, Святослава Ріхтера та Чорноморського козацтва, що в районі Пересипу.
У Київському районі ремонтують Тротуари по вулиці Чубаєвській.
Раніше ми писали, на Куликовому полі невідомі пошкодили імпровізований меморіал одеської трагедії 2 травня.
Як відомо, біля Будинку профспілок на Куликовому полі були встановлені вінки і таблички з фото в пам'ять про загиблих 2 травня 2014 року.
Однак сьогодні невідомі зірвали зі стендів фотографії і кинули їх на землю.
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