Сьогодні, 8 квітня, Одесу скували затори через ремонт доріг

Відповідне відео розмісти телеграм-канал "Новини Одеса", передає Politeka.net (щоб переглянути, скролльте сторінку до кінця)

Так, наприклад, складнощі з рухом виникли на Французькому бульварі.

Через дорожні роботи не можуть проїхати, як автомобілі, так і трамваї.

Пасажирам не вистачає терпіння, і вони залишають громадський транспорт, щоб дістатися пішки.

«На Французькому бульварі через дорожні роботи утворився затор, трамваї стоять і люди йдуть пішки», - йдеться в публікації телеграм-каналу.

Як повідомили в прес-службі Одеської міськради, в Приморському районі триває капітальний ремонт вулиці Новощепової ряд, Адміральського проспекту і вулиці Черняховського.

Крім того, комунальники ремонтують дорожнє покриття вулиці Балківської, Овідіопольського шляхопроводу, Святослава Ріхтера та Чорноморського козацтва, що в районі Пересипу.

У Київському районі ремонтують Тротуари по вулиці Чубаєвській.

Раніше ми писали, на Куликовому полі невідомі пошкодили імпровізований меморіал одеської трагедії 2 травня.

Як відомо, біля Будинку профспілок на Куликовому полі були встановлені вінки і таблички з фото в пам'ять про загиблих 2 травня 2014 року.

Однак сьогодні невідомі зірвали зі стендів фотографії і кинули їх на землю.

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