В Одесі недолуга мати кинула свою новонароджену дитину на співмешканця, а сама поїхала до столиці
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Жінка залишила чоловікові, з яким була у стосунках, свою 6-денну доньку. Свій вчинок вона пояснила тим, що залишила дитину з батьком за домовленістю, зазначивши, що у нього є житло і кошти, щоб забезпечити дочку. Сама вона поїхала "у справах" до Києва.
Через кілька днів чоловік приніс дитину в дитячий будинок.
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Він стверджує, що не може займатися вихованням дитини, так як йому на це не вистачає часу через роботу. Однак пізніше чоловік пообіцяв забрати дочку.
Користувачі в соцмережі почали бурхливо коментувати інцидент. Думки людей розділилися, одні пошкодували немовлятку, що у неї такі безсовісні батьки, а інші, навпаки, вважають, що дівчинці ще пощастило, враховуючи нинішню статистику дітовбивств.
"Немає слів, дитину шкода»,
"Поки платитимуть допомоги матерям-одиначкам, будуть кинуті діти»,
"6 днів мальку, а мама поїхала, у неї материнський інстинкт не прокинувся схоже»,
"Що діється з людьми?»,
"Та вже, пощастило дитинці, народився на світ, а виявився нікому не потрібен»,
"Стерилізувати таких батьків, вони не гідні дитини»,
«Враховуючи нинішню статистику по дітовбивству, то Цій дитині пощастило»,
"Шкода дитя, тільки народилося і відразу зрадили",
"Добре хоч приніс, невідомо, чим би це ще обернулося", - пишуть в мережі.
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