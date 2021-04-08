В Одесі недолуга мати кинула свою новонароджену дитину на співмешканця, а сама поїхала до столиці

Про це повідомляють у Telegram-каналі "Одеса Info", передає Politeka.net

Жінка залишила чоловікові, з яким була у стосунках, свою 6-денну доньку. Свій вчинок вона пояснила тим, що залишила дитину з батьком за домовленістю, зазначивши, що у нього є житло і кошти, щоб забезпечити дочку. Сама вона поїхала "у справах" до Києва.

Через кілька днів чоловік приніс дитину в дитячий будинок.

Він стверджує, що не може займатися вихованням дитини, так як йому на це не вистачає часу через роботу. Однак пізніше чоловік пообіцяв забрати дочку.

Користувачі в соцмережі почали бурхливо коментувати інцидент. Думки людей розділилися, одні пошкодували немовлятку, що у неї такі безсовісні батьки, а інші, навпаки, вважають, що дівчинці ще пощастило, враховуючи нинішню статистику дітовбивств.

"Немає слів, дитину шкода»,

"Поки платитимуть допомоги матерям-одиначкам, будуть кинуті діти»,

"6 днів мальку, а мама поїхала, у неї материнський інстинкт не прокинувся схоже»,

"Що діється з людьми?»,

"Та вже, пощастило дитинці, народився на світ, а виявився нікому не потрібен»,

"Стерилізувати таких батьків, вони не гідні дитини»,

«Враховуючи нинішню статистику по дітовбивству, то Цій дитині пощастило»,

"Шкода дитя, тільки народилося і відразу зрадили",

"Добре хоч приніс, невідомо, чим би це ще обернулося", - пишуть в мережі.

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