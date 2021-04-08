В Одесі зна два дні закрили морський порт

Причиною стали Військово-морські навчання в Чорному морі.

Як повідомили в прес-службі АМПУ, заборона на пересування цивільних суден діятиме 8 і 9 квітня з півночі до 19:00.

Крім Одеського робота обмежена в п'яти інших портах: південному, чорноморському, Миколаївському, Херсонському та Ольвійському.

У той же час телеграм-канал PavlovskyNews повідомляє , що в порту Одеси незвично тихо.

"Зараз припинені суднозаходи. На горизонті не видно жодного судна, в т. ч. військового, що незвично для Одеси. Оскільки немає суднозаходів, то і відсутня перевалка. Тому в районі Морвокзалу досить тихо, що буває рідко", - наголошується в публікації.

До цього ми повідомляли що 8 квітня Одесу скували затори через ремонт доріг.

Через дорожні роботи не можуть проїхати, як автомобілі, так і трамваї.

Як повідомили в прес-службі Одеської міськради, в Приморському районі триває капітальний ремонт вулиці Новощепової ряд, Адміральського проспекту і вулиці Черняховського.

Крім того, комунальники ремонтують дорожнє покриття вулиці Балківської, Овідіопольського шляхопроводу, Святослава Ріхтера та Чорноморського козацтва, що в районі Пересипу.

У Київському районі ремонтують Тротуари по вулиці Чубаєвській.

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