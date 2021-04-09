У березні хвиля епідемії Covid - 19 з новою силою накрила Одеський регіон.

Волонтери і пацієнти не одноразово скаржилися на гострий дефіцит ліжко-місць і кисню в опорних лікарнях, а лікарі - на брак медперсоналу.

Тепер проблему визнали і міська влада. Про це пише видання УНІАН .

Так, в мерії заявили, що в даний час в Одесі інфікованих коронавірусом приймають 7 муніципальних лікувальних установ, в яких створено 1 тис. 33 ліжко-місця, з яких 380-реанімаційних. І всі лікарні - під зав'язку.

У міськраді зазначили, що одна з основних проблем – гостра нестача медичного персоналу і привели в приклад міську лікарню №8, яка з 24 березня почала приймати заражених коронавірусом.

«У лікарні створено 120 місць для інфікованих людей, але заповнені вони наполовину», - розповіли представники влади і пояснили, що прийом був розпочатий з 40 пацієнтів, так як в лікарні не вистачало медиків.

Пізніше почали підключати інтернів Одеського Медіна і тому кількість пацієнтів вдалося збільшити до 60.

Також в мерії розповіли, що кисневі концентратори наполовину порожні, так як кисню немає.

"Не хочу нікого лякати, але, по суті, кисню залишилося до ранку. Сьогодні вночі ми будемо вживати заходів, щоб доставити кисень», - пообіцяло керівництво міста.

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